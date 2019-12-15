Финансы

REGNUMREGNUMИндексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». 19.12.2019

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Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации

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Индексу Nasdaq удалось побить очередной рекорд

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Фондовая Америка закрылась разнонаправленно, индекс Nasdaq обновил рекорд

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Рынок проигнорировал импичмент Трампу. Но и причин для роста не нашел

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Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Эйфорический эффект. На позитив рынок настроили решения центробанков и скорая торговая сделка США — Китай

DP.RU16 декабря в 01:32
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Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве

Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес

Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность

Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
МонаВиста 00:30
Политика

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Известия 04:07
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

РИА Новости 09:22
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
ТАСС 06:46
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro 16 декабря в 16:22
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Политика

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
iReactor 04:46
Общество

Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
iReactor 07:45
Кино

Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
REGNUM 10:15
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Политика

Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
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Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
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Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

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Политика

Куйвашев оценил слова Путина о метро в Екатеринбурге

У губернатора появилась уверенность, что будет построена вторая ветка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в Instagram слова президента Владимира Путина о строительстве метро в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:46
Политика

«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
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Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
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Игры

В Epic Games Store появились купоны

Главным нововведением свежего обновления стали купоны, которые теперь доступны в рамках специальных мероприятий магазина и которые можно применить при оформлении покупки.
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

17 декабря в исполнение приведен еще один приговор.
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Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
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Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
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Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры

Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
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Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост, после того как в 2024 году истечет срок его полномочий.
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Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
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