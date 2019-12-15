Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

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