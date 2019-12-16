Финансы
Красная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Мировые индексы выросли на новостях о соглашении США и Китая по первой фазе торговой сделки
Коммерсантъвчера в 12:22
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30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
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Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
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