Финансы

Красная веснаКрасная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая

1 фото
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Текущая неделя на биржах США будет последней неделей года с приличными объемами торгов. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ» 17.12.2019

Глас Народа00:24

Биржи США закрылись ростом на позитиве по Китаю и макростатистике

ПРАЙМвчера в 16:29

Мировые индексы выросли на новостях о соглашении США и Китая по первой фазе торговой сделки

Коммерсантъвчера в 12:22

США и Китай договорились, ралли на рынках может продолжиться

Finam.Ruвчера в 02:17

Индексы Уолл-стрит фиксируют новые рекорды на фоне торговой сделки с Китаем

REGNUMвчера в 14:40

Эйфорический эффект. На позитив рынок настроили решения центробанков и скорая торговая сделка США — Китай

DP.RUвчера в 01:32

Фондовые индексы США обновили рекорды

Финмаркет01:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Кино

«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Российская лента «Дылда» Кантемира Балагова была включена в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 18:15
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:38
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Футбол

В Китае запретили упоминание Озила

В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 00:23
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM вчера в 05:32
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.
RT на русском 02:01
Футбол

Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.
Чемпионат 01:30
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Происшествия

Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Музыка

Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»

Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
iReactor 15 декабря в 13:45
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Армия и оружие

В России проходят испытания одна из мощнейших пушек в мире

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
РИА Новости вчера в 19:09
Фигурное катание

Ягудин поддержал Тарасову и оскорбил болельщиков

Наша версия 01:37
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Экономика

Столичные Каширский, Коптевский и Северный рынки продают за 2 млрд руб

Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев продает Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве за 2.2 миллиарда рублей, написала газета "Коммерсант".
РИА Новости 01:34
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

Российская газета вчера в 19:32
Экономика

Уложиться в лимит: что принесёт снижение порога беспошлинного ввоза

Дальнейшие изменения пока в нормативных актах не закреплены, но 11 декабря стало известно о предложении Минфина с 1 июля 2020 года снизить порог до €100, с 1 января 2021-го – до €50, а с 1 января 2022-го – до €20.
Провэд-медиа.рф вчера в 07:30
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное