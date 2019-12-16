Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Происшествия В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

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Происшествия Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.

Здоровье Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Политика На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

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Политика Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.

Армия и оружие Власти ДНР: ВСУ выпустили 67 мин и снарядов за час Представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил журналистам, что украинские силовики вечером в понедельник выпустили по позициям ополченцев около 70 мин и снарядов за час.

Политика МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.