Финансы
Красная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Общество
Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Происшествия
Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО
Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Происшествия
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Фигурное катание
Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Авто
Стала известна дата мировой премьеры нового Cadillac Escalade
Компания Cadillac представит следующее поколение вседорожника Escalade 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий миллионные штрафы за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно есть помидоры и картофель
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России
Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.
Армия и оружие
Власти ДНР: ВСУ выпустили 67 мин и снарядов за час
Представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил журналистам, что украинские силовики вечером в понедельник выпустили по позициям ополченцев около 70 мин и снарядов за час.
Политика
МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Футбол
Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».