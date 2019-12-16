Экономика
Красная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Неделя начнется с умеренного позитива на мировых биржах. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ» 16.12.2019
Глас Народа15 декабря в 23:07
Мировые индексы выросли на новостях о соглашении США и Китая по первой фазе торговой сделки
Коммерсантъвчера в 12:22
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