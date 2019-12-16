Финансы
Красная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД.
Происшествия
Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь
Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Политика
В МИДе отвергли обвинения ООН в жестоком обращении ФСБ с украинцами
Москва отвергла обвинениями сотрудников ФСБ со стороны Наблюдательной миссии ООН в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами.
Авто
Kia Stinger 2020 модельного года получил рублевый ценник
Корейский автопроизводитель KIA в ближайшее время начнет поставки на российский рынок фастбэков Stinger 2020 модельного года, а пока дилеры объявили прайс-лист на эту модель.
Космос
В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Экономика
Moody’s прогнозирует замедление развития промышленного сектора в 2020 году
Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s считают, что перспективы развития мировой промышленности в следующем году остаются негативными.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Армия и оружие
В США разрабатывают ракету, способную преодолеть российскую ПВО
Ракета класса "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, будет способна преодолевать российскую систему ПВО.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Гаджеты
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Общество
Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров по версии Forbes
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии Forbes.
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.