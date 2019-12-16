Финансы

Красная веснаКрасная веснаИндексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая

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Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
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