Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Комментарии
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Общество
РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса
В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
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В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
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Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
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Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
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Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
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Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Кино
Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel
Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Политика
Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.