Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Политика
Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
Политика
Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию
Нашумевший процесс внесения правок в Конституцию России идет полным ходом – о признании брака союзом мужчины и женщины;-об упоминании Бога в конституции;-о преемственности РФ в отношении СССР и запрет на отчуждение территорий;-о запрете муниципальным служащим иметь счета за рубежом и иностранное гражданство.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится для роли
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Политика
Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии
Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Политика
Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции
Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Киберспорт
V1lat и советник мэра Киева обсудили возможность проведения The International 2021 в Украине
Виталий v1lat Волочай и советник мэра Киева Максим Бахматов обговорили проект по проведению The International 2021 по Dota 2 в столице Украины.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Футбол
«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании
В первом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» со счетом 2:1. По сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Гранада» — «Атлетик».
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.