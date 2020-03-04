Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Снижение ставки ФРС не спасло Уолл-стрит от коронавируса

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Фондовые торги в США завершились резким снижением индексов

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Снижение ставки ФРС США усилило страхи инвесторов за состояние глобальной экономики. Утренний обзор ГК «ФИНАМ», 04.03.2020

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

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Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

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5 причин падения фондового рынка США

Вести.Ruвчера в 03:33
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WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
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Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
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Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии

Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
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«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

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РИА Новости 02 марта в 06:15
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Lenta.ru 17:00
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В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом

Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
РИА Новости 17:28
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Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции

Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
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V1lat и советник мэра Киева обсудили возможность проведения The International 2021 в Украине

Виталий v1lat Волочай и советник мэра Киева Максим Бахматов обговорили проект по проведению The International 2021 по Dota 2 в столице Украины.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать

Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».
РБК 13:55
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Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
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В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова

Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
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Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
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Следствие по делу историка Соколова завершено

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Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек

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Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
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«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании

В первом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» со счетом 2:1. По сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Гранада» — «Атлетик».
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
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В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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