Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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