Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

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ГЛАС.RUвчера в 12:21

Рынок российских акций начал торги на понижательном тренде

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News.ru02:56
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Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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