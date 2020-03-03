Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

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Биржи США растут в пределах 2% на фоне снижения ставки ФРС и итогов «супервторника»

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Снижение ставки ФРС не спасло Уолл-стрит от коронавируса

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Индексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

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ФРС не удалось воодушевить инвесторов

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Снижение ставки ФРС США усилило страхи инвесторов за состояние глобальной экономики. Утренний обзор ГК «ФИНАМ», 04.03.2020

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Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус

Политика Сегоднявчера в 22:17
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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
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Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии

Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.
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В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса

Правительство Греции вводит экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, объявило министерство здравоохранения вечером в среду.
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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
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Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу

Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
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Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 19:02
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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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У коронавируса выделили два подтипа

Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 14:22
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
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Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Названы подробные характеристики игрового нетбука GPD Win Max

В сеть просочились полные спецификации игрового мини-ноутбука GPD Win MAX, который готовится к выходу.
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Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

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Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе

Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
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Число пассажиров Diamond Princess на карантине в Приморье увеличилось

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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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