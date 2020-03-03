Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Комментарии
Политика
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В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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