Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Комментарии
Политика
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Прекращения огня в сирийском Идлибе вскоре после переговоров с президентом России Владимиром Путиным ожидает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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США нанесли авиаудар по талибам после мирного соглашения
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Неудачи «Ливерпуля» в последних играх связали с письмом фаната «МЮ»
В социальных сетях вспомнили, что совсем недавно 10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» направил письмо Юргену Клоппу, где попросил мерсисайдцев перестать побежать.
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Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
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BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
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Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Армия и оружие
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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
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87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
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Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
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В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
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Директор школы, где подросток с ножом напал на учительницу, уволилась
В Ульяновске директор одной из местных школ уволилась по собственному желанию после нападения ученика с ножом на преподавательницу.
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Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
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