Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили две ракетные атаки Израиля
Силы ПВО Сирии отразили сразу два ракетных удара по провинциям Хомс и Эль-Кунейтра.
Политика
Дениса Шмыгаля избрали новым премьер-министром Украины
В среду, 4 марта, Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины, сообщил ТАСС.
Футбол
Спартак — ЦСКА 3:2
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Энергетика
Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой
Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
Кино
Pornhub выпустил фильм без порно
Футбол
Матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Все матчи чемпионата Италии по футболу до 3 апреля будут сыграны без зрителей.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Здоровье
Апельсиновый сок может стать средством борьбы с ожирением
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Экономика
ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными
Банк ВТБ на период до 30 апреля уменьшил ставки по кредитам наличными базовой линейки на 2,4 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.
Происшествия
Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Экономика
Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей
Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.
Политика
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.