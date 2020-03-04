Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Комментарии
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по талибам
Американские военные нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан»* в провинции Гильменд.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
Наука
Ученые описали строение руки древнего парантропа
Останки парантропов Бойса постоянно встречаются рядом с останками хабилисов, тут же находят характерные каплеобразные каменные топоры.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Политика
Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Здоровье
Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места
Французские, канадские и российские ученые выяснили, какие факторы влияют на работу мозга, который начинает потреблять больше калорий, что позволяет немного похудеть, пишет РИА Новости.
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Авто
Koenigsegg представил высокопроизводительный гиперкар Gemera
Шведская компания официально презентована новый четырехместный гиперкар Gemera и спорткар Jesko Absolute.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Общество
В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»
Армия и оружие
МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет
Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Политика
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.