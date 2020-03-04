Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

ТАССвчера в 17:29

Рынок акций РФ падает на фоне роста волатильности мировых площадок

ПРАЙМ02:16

Позиции рубля укрепило решение ФРС США

REGNUM00:05

Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

Комсомольская правда01:38

Индексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

ГЛАС.RUвчера в 12:21

Рынок российских акций начал торги на понижательном тренде

Финмаркет02:06

ФРС США решила укрепить рубль

News.ru02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 03:57, Ашберн

Комментарии

Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:19
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика 01:35
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам

Американские военные нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан»* в провинции Гильменд.
Вечерняя Москва 03:42
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Наука

Ученые описали строение руки древнего парантропа

Останки парантропов Бойса постоянно встречаются рядом с останками хабилисов, тут же находят характерные каплеобразные каменные топоры.
Naked Science 02:49
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Автоспорт

Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
F1news.ru вчера в 13:09
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Политика

Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
РБК вчера в 10:16
Здоровье

Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места

Французские, канадские и российские ученые выяснили, какие факторы влияют на работу мозга, который начинает потреблять больше калорий, что позволяет немного похудеть, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:59
Авто

Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208

Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Движок вчера в 05:49
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Авто

Koenigsegg представил высокопроизводительный гиперкар Gemera

Шведская компания официально презентована новый четырехместный гиперкар Gemera и спорткар Jesko Absolute.
32CARS.ru 01:46
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Общество

В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.
ФАН 02 марта в 19:32
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

Реальное время вчера в 14:29
Армия и оружие

МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 03:48
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
REGNUM вчера в 03:40
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

РИА Новости 03:20
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное