Финансы
ГЛАС.RUИндексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС
Фондовые рынки США восстанавливаются после того, как ФРС резко снизила базовую ставку. Об этом свидетельствую данные бирж. В ходе торгов показатель «Dow Jones» поднялся на 0,36%, достигнув 25800,33 пункта.
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Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на введение ЕС новых санкций против России в связи с железнодорожным сообщением с Крымом.
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«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
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Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
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Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Футбол
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Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
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Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Сергей Носов: Медицинский персонал сокращать мы не будем, а централизация касается только финансово-хозяйственной деятельности
Губернатор Магаданской области провел встречу с врачами Магаданской областной больницы.
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Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
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Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
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Путин заявил об участии иностранных сил в провокациях с коронавирусом
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Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Суд Лондона рассмотрит спор Тинькова и налоговой службы США 27 апреля
Представитель Вестминстерского магистратского суда сообщил, что следующее заседание по претензиям налоговой службы США к российскому бизнесмену Олегу Тинькову пройдет 27 апреля.
Космос
У Земли появился новый естественный спутник
Астрофизики обнаружили у нашей планеты новый естественный спутник.