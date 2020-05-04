Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 22:12 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 4 мая в «смешанном настроении» на фоне очередного обострения отношений с Китаем и снижения котировок крупнейших авиакомпаний.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,5K

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Политика На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти. 1

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 4

Футбол Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что мальчик «из-под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в «Инстаграме».

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