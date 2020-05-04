Коронавирус
REGNUMИндексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 22:12 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 4 мая в «смешанном настроении» на фоне очередного обострения отношений с Китаем и снижения котировок крупнейших авиакомпаний.
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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P снижаются после апрельского роста
Экономика сегодня03:28
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:11, Ашберн
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит почти 600 летательных аппаратов.
RT на русском 13:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Правительство Тульской области ввело масочный режим в регионе
Власти Тульской области рекомендуют жителям региона носить маски на улице. Об этом пишет правительство региона.
Экономика сегодня 15:48
Футбол
Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»
Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят.
Sport24.ru 10:42
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Футбол
Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть
Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что мальчик «из-под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в «Инстаграме».
Чемпионат 14:32
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Происшествия
Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
ТК Звезда 14:35
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру вчера в 01:00
Технологии
Apple и Google не смогут отслеживать пользователей
Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
Общество
В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 52 человека с коронавирусом.
Известия 15:24
Армия и оружие
Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ
В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 09:50
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:57
Хоккей
Андре Петерссон подписал контракт с «Локомотивом»
Срок контракта с 29-летним Петерссоном рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт «Локомотива».
LiveResult.Ru 11:08
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16