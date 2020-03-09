Экономика

REGNUMREGNUMИндексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

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Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5% до 5835,1 пункта. Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8% до 10 653,12 пункта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее экономическое охлаждение в мире началось из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае.
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Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

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