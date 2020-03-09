Экономика
REGNUMИндексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5% до 5835,1 пункта. Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8% до 10 653,12 пункта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее экономическое охлаждение в мире началось из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае.
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Футбол
Сегодня «Ростов» на своем поле примет ЦСКА
Команда Валерия Карпина («Ростов») на своём поле примет подопечных Владимира Гончаренко (ЦСКА).
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Составлен топ полезности молочных продуктов
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Политика
В Гааге начались судебные слушания по делу MH17
Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
Гаджеты
Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.
Биатлон
Логинов назвал причину пропуска этапа Кубка мира в Норвегии
Российский биатлонист, чемпиона мира Александр Логинов рассказал, почему может пропустить этап Кубка мира в Норвегии, передает "Матч ТВ".
Общество
Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Армия и оружие
Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями
Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
Геймплейный трейлер Спауна в Mortal Kombat 11 появился в Сети
Interactive Entertainment совместно со студией разработчиков NetherRealm Studios представили геймплейный трейлер Спауна, который станет гостевым персонажем Mortal Kombat 11.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Политика
В Совфеде оценили заявление Климкина о праздновании Дня Победы
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне может стать «катастрофой» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы.
Футбол
Роналду не забил в 1000-м матче в своей карьере
С ноября прошлого года Криштиану забил 16 голов.
Энергетика
Россия «выбила ножку стула» сланцевой нефти США
Американское издание Forbes расценило выход России из сделки по ОПЕК как попытку дестабилизировать сланцевую индустрию США.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Авто
Ford готовит новый пикап не дороже $20 000
Американский автопроизводитель Ford, реализуя планы о постепенном отказе от легковых автомобилей, готовит новый компактный пикап, стоимость которого не превысит 20 000 долларов.
Экономика
Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета
Правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Финансы
Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ
Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.