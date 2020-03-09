Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5% до 5835,1 пункта. Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8% до 10 653,12 пункта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее экономическое охлаждение в мире началось из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Политика В Гааге начались судебные слушания по делу MH17 Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.

Гаджеты Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.

Происшествия 16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена.

Политика Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Политика В Совфеде оценили заявление Климкина о праздновании Дня Победы Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне может стать «катастрофой» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы.

Авто Ford готовит новый пикап не дороже $20 000 Американский автопроизводитель Ford, реализуя планы о постепенном отказе от легковых автомобилей, готовит новый компактный пикап, стоимость которого не превысит 20 000 долларов.

Космос Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Финансы Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.