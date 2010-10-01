Экономика

ФинмаркетФинмаркетИндексы рынка РФ ушли в минус в начале торгов

По ходу торгов уже оба индекса ушли в красную зону. Фондовые индексы стран Западной Европы снизились вчера на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося роста числа заражений коронавирусом в США и других странах мира, которое омрачает перспективы восстановления мировой экономики.
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Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
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Футбол

Кирилл Новиков: «Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков»

Матч ТВ вчера в 12:34
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Космос

В «зеленой зоне». Ученые повысили шансы найти внеземные цивилизации

Ученые предлагают новую классификацию внеземных цивилизаций — по степени их интеграции с природой.
РИА Новости 01:00
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
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Единоборства

Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже

Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.
CT news вчера в 03:55
Происшествия

В Хабаровском крае силовики провели обыски у членов партии ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 08:52 — REGNUM В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски.
REGNUM 01:52
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Общество

Суд удовлетворил ходатайство экс-вице-губернатора Сандакова об УДО

Znak.com 01:43
Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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Футбол

Ибрагимович о своём будущем: «Я по-прежнему лучший, играть в ЛЕ – не моё»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о ситуации в клубе и своём будущем.
Soccer.ru вчера в 20:55
Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,2K
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В Кировской области при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме погиб человек, двое пострадали, сообщили в МЧС.
РИА Новости 00:39
1
Общество

Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор вчера в 03:00
19
Спорт

«Монреаль» Тьерри Анри проиграл на старте турнира MLS

«Монреаль Импэкт» уступил «Нью-Ингленд Революшн» в матче турнира MLS is Back (0:1). Единственный мяч забил Густаво Боу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:07
1
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
24
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
20
Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
40
Здоровье

В Оренбуржье забраковали масло, молоко и сыр

В области забраковано и снято с реализации 35 партий молока и молочных продуктов объёмом 100,4 кг.
ОренИнформ вчера в 09:08
8
Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
1
Здоровье

В Амурской области умер заразившийся коронавирусом врач скорой помощи

Благовещенск, 10 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом.
REGNUM 01:36
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru вчера в 07:23
Общество

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Экономика

Власти США могут отрезать Гонконг от долларов

Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM 08 июля в 14:43
1
Общество

Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
ТАСС 01:36
9
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