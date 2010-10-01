По ходу торгов уже оба индекса ушли в красную зону. Фондовые индексы стран Западной Европы снизились вчера на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося роста числа заражений коронавирусом в США и других странах мира, которое омрачает перспективы восстановления мировой экономики.

Индексы рынка РФ ушли в минус в начале торгов

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