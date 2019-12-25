Финансы
ФинмаркетИндексы рынков акций стран АТР изменились разнонаправленно
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,13%, достигнув максимального уровня закрытия с 30 июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%, что стало сильнейшим падением с 11 ноября. Южнокорейский индикатор KOSPI опустился на 0,02%, австралийский S & P / ASX 200 потерял 0,46%.
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Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Происшествия
В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Гаджеты
Датчики изображения Sony пользуются ажиотажным спросом
Стоит отметить, что на рынке смартфонов наблюдается тенденция увеличения числа датчиков в камерах, а именно это и является причиной роста спроса на них.
Транспорт
Собянин открыл мост через Кожуховский затон
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Транспорт
Первый поезд на Крымском мосту сняли на видео
25 декабря в 02.35 по московскому времени пассажирская "Таврия" пересекла Крымский мост.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»
Общество
Сколько жильцов переехало из магнитогорского дома после трагедии
Дом признан пригодным и безопасным для проживания, однако некоторые жильцы решили перебраться в другие квартиры из-за тяжелого психологического состояния.
Шоу-бизнес
Фадеев ссорился с Наргиз из-за отношения к России
Продюсер посетовал на поведение певицы В интервью для youtube-шоу Ксении Собчак Наргиз Закирова заявила, что ее дети "стопроцентные американцы" и никогда не будут жить в России.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.
Общество
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»
На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Культура
Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Общество
Под Хабаровском рухнул истребитель Су-57
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Судно упало в 111 километрах от аэродрома Дземги.
Политика
Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США
Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Футбол
«Ливерпуль» просит разрешения у АПЛ нанести эмблему победителей КЧМ
Победитель недавнего розыгрыша Клубного чемпионата мира (КЧМ) «Ливерпуль» просит разрешение у Английской премьер-лиги (АПЛ) нанести на игровую форму эмблему победителей соревнования ФИФА.
Происшествия
В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
Автоспорт
Жена Михаэля Шумахера выступила с обращением к болельщикам
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.