Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндексы рынков акций стран АТР изменились разнонаправленно

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Гонконгский Hang Seng вырос на 0,13%, достигнув максимального уровня закрытия с 30 июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%, что стало сильнейшим падением с 11 ноября. Южнокорейский индикатор KOSPI опустился на 0,02%, австралийский S & P / ASX 200 потерял 0,46%.
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