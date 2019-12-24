Финансы
ФинмаркетИндексы рынков акций стран АТР изменились разнонаправленно
Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,02%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,13%, достигнув максимального уровня закрытия с 30 июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%, что стало сильнейшим падением с 11 ноября.
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Общество
«Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год
Перед Новым годом россияне чаще всего искали подарки для детей, но больше всего тратили на подарки взрослым, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», с которым ознакомился РБК.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Трудовые книжки станут электронными
У граждан, которые, начиная с 2021 года, впервые устроятся на работу, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Политика
Лукашенко предостерег Россию от нападения на Белоруссию
Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Общество
Прокуратура назвала виновных в скандале с Новотроицкой школой
Прокуратура завершила проверку по скандальным учениям МВД в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Спецназ МВД стрелял по сотрудникам ФСБ на Лубянке
На месте действовали одновременно сотрудники ФСБ, полиции, а также спецназа МВД (ОСН «Гром»), слабо скоординированные между собой.
Кино
Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Общество
Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Общество
Мужчина получил пожизненный срок за кражу девяти долларов
Житель американского штата Алабама получил пожизненный срок за кражу девяти долларов (558 рублей по текущему курсу).
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.