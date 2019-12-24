Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,02%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,13%, достигнув максимального уровня закрытия с 30 июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%, что стало сильнейшим падением с 11 ноября.

Общество «Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год Перед Новым годом россияне чаще всего искали подарки для детей, но больше всего тратили на подарки взрослым, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», с которым ознакомился РБК.

Экономика Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20 По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Общество Трудовые книжки станут электронными У граждан, которые, начиная с 2021 года, впервые устроятся на работу, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Политика Лукашенко предостерег Россию от нападения на Белоруссию Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».

Общество Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль» Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.

Происшествия Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.