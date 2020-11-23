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ТАСС
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях об эффективности вакцины от коронавируса

Экономика сегодня
Финансовая газета
ПРАЙМ
ФАН
Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 20,19 пункта (+0,57%), до отметки 3 577,73. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 64,82 пункта (+0,55%), до 11 919,79. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,04%, до $42,86 за баррель.В источнике
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Экономика сегодня

Фондовый рынок США растет после новостей об испытаниях вакцины от COVID-19

Экономика сегоднявчера в 12:47
ПРАЙМ

Биржи США растут благодаря вакцине

ПРАЙМ16:16
Finam.Ru

Индекс S&P 500 подрастает на результатах тестирования еще одной вакцины

Finam.Ruвчера в 12:58
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

ТАСС16:53
ФАН

Индексы на бирже Нью-Йорка растут на фоне новостей о вакцине от COVID-19

ФАНвчера в 12:42
Финмаркет

Фондовый рынок США растет, подгоретый результатами испытаний ряда вакцин от COVID-19

Финмаркетвчера в 10:11
Финансовая газета

Пик во время чумы

Финансовая газетавчера в 09:00

Китайские физики осуществили первую телепортацию в космос

Физической основой для процесса телепортации служит окружающая нас квантовая спутанность, т.е. один фотон может перенимать все данные о двойнике, на каком бы расстоянии последний от него ни находился.
Китайские физики осуществили первую телепортацию в космос
Evo-rus.com20 ноября в 02:33

OneWeb запланировала на 17 декабря запуск 36 спутников связи с космодрома Восточный

"OneWeb сообщает о том, что 17 декабря 2020 года - расчетная дата возвращения к полетам, когда полезная нагрузка из 36 спутников будет запущена при помощи [французской компании - оператора запуска] Arianespace с космодрома Восточный", - отмечается в сообщении британской компании.
ТАСС20 ноября в 09:34

Разработана программа удаленного лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Исследователям из США удалось добиться значительного снижения уровня холестерина и артериального давления у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью специально разработанной программы дистанционного наблюдения и лечения.
Лечащий Врачвчера в 03:45

Суд арестовал главу отдела полиции в Дагестане по делу о терактах в Москве

По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт.
Ведомостивчера в 11:18

Ягр: из всех хоккеистов мира взял бы в свой клуб Овечкина и Макдэвида

Член "Тройного золотого клуба" Яромир Ягр сказал, что взял бы в чешский "Кладно" капитана команды НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина и капитана "Эдмонтона" Коннора Макдэвида, если бы мог получить любых игроков.
РИА Новостивчера в 11:22

Госдума может в 20 раз повысить штраф за неповиновение полиции

Москва, 23 ноября 2020, 16:36 — REGNUM Законопроект о существенном ужесточении наказания за неповиновение сотрудникам правопорядка внес в Госдуму депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
REGNUMвчера в 08:36

АвтоВАЗ может представить три новые Lada в 2021 году

Известно, что в рамках специнвестконтракта, который был заключен в 2018 году с Министерством промышленности и торговли РФ, компания АвтоВАЗ планирует выпустить около 26 новых авто в течении следующих 10 лет.
32CARS.ruвчера в 13:42