Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 20,19 пункта (+0,57%), до отметки 3 577,73. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 64,82 пункта (+0,55%), до 11 919,79. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,04%, до $42,86 за баррель.

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