Lenta.ruIndependent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 годуВо Франции планируют заместить к 2030 году долю российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов.Lenta.ruПо информации британского издания, французские фермеры поддержали Европу в борьбе за «освобождение» от российского газа, запуская предприятия по производству биотоплива.Lenta.ruПосле начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране.News.ruПо мнению экспертов, доля биогаза может составить 20% от общего потребления к 2030 году.Российская газетаЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаLife.ruПрофильИноСМИREGNUMНациональная служба новостейГлавный региональныйГазета.RuПодробнее о событииIndependent: Франция планирует заменить российский газ биометаном к 2030 годуLife.ru01:36The Independent: Франция планирует заменить газ из России биометаномГазета.Ru01:32Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуРИА Новости23:43Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из РоссииREGNUM00:21Independent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 годуLenta.ru00:20Independent: Франция намерена заменить российский газ сельскохозяйственными отходамиОбщественная служба новостей00:12Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуNews.ru01:30Показать ещёОценить472Поделиться