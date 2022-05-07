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Independent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 году

Во Франции планируют заместить к 2030 году долю российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов.
Lenta.ru
По информации британского издания, французские фермеры поддержали Европу в борьбе за «освобождение» от российского газа, запуская предприятия по производству биотоплива.
Lenta.ru
После начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране.
News.ru
По мнению экспертов, доля биогаза может составить 20% от общего потребления к 2030 году.
Российская газета

Подробнее о событии

Independent: Франция планирует заменить российский газ биометаном к 2030 году
Life.ru01:36
The Independent: Франция планирует заменить газ из России биометаном
Газета.Ru01:32
Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году
РИА Новости23:43
Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из России
REGNUM00:21
Independent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 году
Lenta.ru00:20
Independent: Франция намерена заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
Общественная служба новостей00:12
Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году
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