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Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году

Франция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета Independent.
РИА Новости
Как утверждает издание, французские фермеры "поддержали" Европу "в борьбе" за "освобождение от российского газа", запуская небольшие предприятия для получения биотоплива.
РИА Новости
Как и в остальной Европе, доля биометана в энергетике Франции невелика, однако сама отрасль "процветает", говорится в материале.
РИА Новости
После начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране.
News.ru

Подробнее о событии

Independent: Франция планирует заменить российский газ биометаном к 2030 году
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The Independent: Франция планирует заменить газ из России биометаном
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Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году
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Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из России
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Independent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 году
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