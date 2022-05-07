РИА НовостиIndependent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуФранция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета Independent.РИА НовостиКак утверждает издание, французские фермеры "поддержали" Европу "в борьбе" за "освобождение от российского газа", запуская небольшие предприятия для получения биотоплива.РИА НовостиКак и в остальной Европе, доля биометана в энергетике Франции невелика, однако сама отрасль "процветает", говорится в материале.РИА НовостиПосле начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране.News.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаREGNUMИноСМИLife.ruПрофильНациональная служба новостейГлавный региональныйГазета.RuПодробнее о событииIndependent: Франция планирует заменить российский газ биометаном к 2030 годуLife.ru01:36The Independent: Франция планирует заменить газ из России биометаномГазета.Ru01:32Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуРИА Новости23:43Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из РоссииREGNUM00:21Independent: Франция хочет заменить газ из России биометаном из сельхозотходов к 2030 годуLenta.ru00:20Independent: Франция намерена заменить российский газ сельскохозяйственными отходамиОбщественная служба новостей00:12Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуNews.ru01:30Показать ещёОценить488Поделиться