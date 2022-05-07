РИА НовостиIndependent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуФранция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета Independent.РИА НовостиПо информации британского издания, французские фермеры поддержали Европу в борьбе за «освобождение» от российского газа, запуская предприятия по производству биотоплива.Lenta.ruТем не менее, биогаз станет важной частью головоломки по снижению зависимости от зарубежных энергоресурсов, отмечает издание.Главный региональныйПосле начала спецоперации на востоке Украины Франция предприняла ряд шагов, чтобы ускорить производство биометана.Главный региональныйЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMГлавный региональныйПодробнее о событииIndependent: Франция намерена заменить российский газ биометаном к 2030 годуГлавный региональный00:46Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из РоссииREGNUM00:21Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 годуРИА Новости23:43Independent: Франция намерена заменить российский газ сельскохозяйственными отходамиОбщественная служба новостей00:12The Independent: Франция намерена к 2030 году заменить российский газ сельскохозяйственными отходамиПРАЙМ01:00The Independent: во Франции собрались заменить газ из России биометаном к 2030 годуLenta.ru00:20Во Франции запустили проект по получению метана из биомусораОбщественное телевидение Россиивчера в 07:30Показать ещёОценить194Поделиться