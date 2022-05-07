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Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году

Франция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета Independent.
РИА Новости
По информации британского издания, французские фермеры поддержали Европу в борьбе за «освобождение» от российского газа, запуская предприятия по производству биотоплива.
Lenta.ru
Тем не менее, биогаз станет важной частью головоломки по снижению зависимости от зарубежных энергоресурсов, отмечает издание.
Главный региональный
После начала спецоперации на востоке Украины Франция предприняла ряд шагов, чтобы ускорить производство биометана.
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Independent: Франция намерена заменить российский газ биометаном к 2030 году
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Во Франции хотят использовать биометан вместо газа из России
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Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году
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Independent: Франция намерена заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
Общественная служба новостей00:12
The Independent: Франция намерена к 2030 году заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
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The Independent: во Франции собрались заменить газ из России биометаном к 2030 году
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Во Франции запустили проект по получению метана из биомусора
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