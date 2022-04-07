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Индийская компания Bharat Petroleum приобрела два миллиона баррелей российской нефти Urals

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила два миллиона баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае.
Lenta.ru
По сообщениям СМИ, Москва предложила Нью-Дели нефть со скидкой до $35 за баррель.
ТАСС
В марте США предупредили Индию о "серьезных рисках" в случае увеличения закупок нефти у России в условиях ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
ТАСС
По подсчётам Reuters, с 24 февраля страна приобрела уже порядка 14 млн баррелей нефти из РФ (по сравнению с 16 млн баррелей за весь 2021 год).
Нефтегазовая вертикаль

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Индийская компания закупила 2 миллиона баррелей российской нефти Urals
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