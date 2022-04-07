Lenta.ruИндийская компания Bharat Petroleum приобрела два миллиона баррелей российской нефти UralsИндийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила два миллиона баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае.Lenta.ruПо сообщениям СМИ, Москва предложила Нью-Дели нефть со скидкой до $35 за баррель.ТАССВ марте США предупредили Индию о "серьезных рисках" в случае увеличения закупок нефти у России в условиях ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.ТАССПо подсчётам Reuters, с 24 февраля страна приобрела уже порядка 14 млн баррелей нефти из РФ (по сравнению с 16 млн баррелей за весь 2021 год).Нефтегазовая вертикальЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИндийская компания закупила 2 миллиона баррелей российской нефти UralsРЕН ТВ01:53Индийская компания Bharat Petroleum приобрела два миллиона баррелей российской нефти UralsLenta.ru01:49Индия совершила очередную сверхзакупку российской нефтиПетербургский Вестник01:46СМИ: индийская Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти UralsТАСС01:28Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила 2 млн баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае у трейдера TrafiguraКМВ Новости01:27Индийская Bharat Petroleum купила 2 млн баррелей UralsНефтегазовая вертикальвчера в 10:57Показать ещёОценить3Поделиться