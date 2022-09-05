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Индийский министр Пури пообещал изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил
 министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
РИА Новости
По данным аналитиков, Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти.
Коммерсантъ
По словам Пури, некоторые даже критиковали Индию за увеличение поставок русской нефти.
Царьград
В июне The Economic Times писала, что индийские власти увеличили объемы импорта российской нефти с апреля по июнь в 50 раз.
Коммерсантъ

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