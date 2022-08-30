Будьте в Плюсе

Индийский сырьевой трейдер Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей мира

По подсчетам Bloomberg, основатель и глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей мира.
Коммерсантъ
Adani Group начинала с торговли сырьевыми товарами, в частности углем и алмазами.
Коммерсантъ
Трейдинг и портовые операции и теперь являются ключевым бизнесом для конгломерата, который также занимается добычей полезных ископаемых, энергогенерацией, производством цемента, управлением дата-центрами и инфраструктурными проектами.
Коммерсантъ
Состояние индийского сырьевого трейдера оценивается сейчас в $137,4 млрд.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Индийский сырьевой трейдер Адани стал третьим богатейшим бизнесменом мира после Маска и Безоса
Газета.Ru13:05
Бизнесмен из Индии стал третьим богатейшим человеком после Маска и Безоса
Quote.Ru12:16
Индийский сырьевой трейдер Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей мира
Коммерсантъ11:56
Показать все источники

Интересное

Игрок «ПСЖ» Мбаппе состоит в отношениях с трансперсоной

В СМИ появилась информация об отношениях нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе с 32-летней моделью Playboy Инес Рау.
Газета.Ru09:29

Японская Mitsui уведомила РФ о согласии сохранить долю в «Сахалине-2»

Японская корпорация Mitsui уведомила РФ о согласии сохранить долю в проекте «Сахалин-2».
Известия13:47

Медведев призвал ЕС быстрее ввести полный запрет на выдачу виз россиянам

На полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам настаивают страны Балтии, Польша, Чехия и Финляндия.
Газета.Ru12:44

Журналисту Ивану Сафронову запросили 24 года колонии

Прокуратура запросила 24 года колонии для журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене.
Известия09:13

Финский оператор VR списал все поезда «Аллегро», курсировавшие в Россию

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал весь подвижной состав и детали для скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, следует из финансового отчета VR по итогам первого полугодия.
РБК13:06

РВ: «Отважные» продолжают отбирать оружие США и НАТО у ВСУ на Донбассе

Во вторник, 29 августа, алтайские артиллеристы из группировки «Отважные» продемонстрировали боевые трофеи.
Banki Loans13:47

Минобороны России сообщило об уничтожении более 1,2 тыс. украинских военных за сутки

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Известия12:30

«Газпром» собирается выплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 руб./акция).
Интерфакс13:16

CNA: силы Тайваня впервые открыли огонь в сторону дрона армии КНР, подлетевшего к острову

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после его приближения к островам Цзиньмэнь, которые находятся под контролем Тайваня.
Газета.Ru10:19

Движение в поддержку Байдена подало заявку на президентскую гонку 2024 года

Движение в поддержку президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке за президентское кресло в 2024 году.
Lenta.ru13:32