Отказ одной из систем произошел у самолета МС-21-300, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой - не убрались стойки шасси", - рассказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси. Из-за этого его пришлось экстренно посадить в Жуковском.

Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета

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