Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Комментарии
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:21
Экономика
ЦБ ожидает отрицательной динамики ВВП России во II квартале
ВВП России во II квартале окажется в отрицательной зоне и может перейти к восстановлению уже в III квартале, если смягчение ограничений из-за коронавируса начнется в июне, говорится в материалах ЦБ.
ТАСС вчера в 12:13
Общество
Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru вчера в 09:49
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны, наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Космос
Телескоп TESS открыл редкую магнитную звезду
До сегодняшнего дня астрономам были известны меньше ста светила класса В (к которому относится и новооткрытая звезда) и всего 11 звезд класса О. Специалисты намерены изучить HD 38170 и постараться как можно более полно описать ее магнитные свойства.
МИР 24 вчера в 02:09
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит вчера в 07:11
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru 06 мая в 10:52
Здоровье
В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 06 мая в 03:45
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Интерфакс 04:01
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Telegram и Павла Дурова
Сообщество Free TON Community, куда входят разработчики и потенциальные пользователи TON, в четверг, 7 мая, запустило блокчейн-платформу Free TON.
ПРАЙМ 03:23
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Происшествия
Второклассник бесследно пропал в Волгоградской области
Как пояснил корреспонденту «Блокнот Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, на данный момент организована проверка по факту безвестного исчезновения девятилетнего ребенка.
Блокнот Волгоград 02:11
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Общество
Захарова по-новому объяснила слова о «путешествиях для богатых»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила свои слова о том, что путешествия не могут быть доступны всем и сетование на то, что сейчас летать может не только элита.
URA.Ru вчера в 09:49