Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндикатор добычи нефти в США снизился в апреле на 27%

Число буровых установок (индикатор объема будущей добычи нефти) в мире в апреле 2020 года сократилось на 450 единиц (на 22,9%) по сравнению с показателем марта текущего года — до 1514 штук, сообщает Baker Hughes.
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Baker Hughes: количество нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось в апреле

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Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

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Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Финмаркет05:57

Индикатор добычи нефти в США снизился в апреле на 27%

Rambler News Service06 мая в 10:24
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По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страна отозвала своего посла в Украине для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем комитета по исполнительной реформе Украины.
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