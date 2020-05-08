Число буровых установок (индикатор объема будущей добычи нефти) в мире в апреле 2020 года сократилось на 450 единиц (на 22,9%) по сравнению с показателем марта текущего года — до 1514 штук, сообщает Baker Hughes.

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