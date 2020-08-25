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Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

Индивидуальные тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

В понедельник, 24 августа, в силу вступил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, согласно которому, страховщики могут при выборе тарифа для водителя учитывать его личностные факторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД.
Известиявчера в 13:36
Подробнее о событии
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридус19:45
Москва 24

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели – СМИ

Москва 2402:53
ФедералПресс

«Известия»: новые тарифы ОСАГО запустят после создания нормативной базы

ФедералПресс01:04
Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ru22:41
REGNUM

Стало известно, когда заработают новые тарифы ОСАГО

REGNUM05:27
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ru19:30
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня02:10
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Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва направила в Минск документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний.
RT на русском07:10
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