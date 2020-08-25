Индивидуальные тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

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В понедельник, 24 августа, в силу вступил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, согласно которому, страховщики могут при выборе тарифа для водителя учитывать его личностные факторы.