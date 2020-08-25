Индивидуальные тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели
В понедельник, 24 августа, в силу вступил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, согласно которому, страховщики могут при выборе тарифа для водителя учитывать его личностные факторы.В источнике
С чего всё началось
Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается
С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД.
Известиявчера в 13:36
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