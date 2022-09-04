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Индия может увеличить импорт нефти из России после сокращения закупок в августе

Аналитики подсчитали, что в августе Индия закупила свыше 738 тыс. баррелей нефти у России, что на 18% меньше показателей июля и почти на четверть меньше, по сравнению с показателями июня.
Газета.Ru
«С мая мы видим, что импорт нефти из России в Индию составляет около 20 процентов от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США», — заявила аналитик Vortexa Серена Хуанг.
Lenta.ru
В июне источники The Economic Times
 сообщали, что власти Индии увеличили объемы импорта российской нефти с апреля по июнь в 50 раз.
Коммерсантъ
Саудовская Аравия поднялась на две позиции и стала лидером, впервые за год опередив Ирак.
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