Коронавирус
Газета.RuИндия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.
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Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РБК 15:27
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Нурмагомедов прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым прокомментировал смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 05:10
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело вчера в 08:51
Киберспорт
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Общество
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Футбол
«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии
"Аталанта" обыграла на выезде "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:44
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.
Известия 14:27
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Политика
Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
РИА Новости 15:17
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
Культура
В Курске в Детском парке и на проспекте Дериглазова пройдут концерты
Городские известия (г. Курск) 02:25
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 3857 случаев.
Evo-rus.com 03 июля в 14:59
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Футбол
Спартак — Тамбов 2:3
RT на русском вчера в 13:18
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»
News.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД
Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД.
РЕН ТВ 12:38
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52