Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИндия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.
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Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

Комсомольская правда14:35

Россия покинула тройку стран-лидеров по числу случаев коронавируса

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Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

Московский Комсомолец13:27

Индия опередила Россию по числу случаев коронавируса

Говорит Москва13:34

Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ

РИА Новости13:22

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Газета.Ru13:19

СМИ: Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

ТАСС12:51
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Футбол

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона

Bookmaker-ratings.ru 15:28
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
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Футбол

«Зенит» покидал стадион в Краснодаре под песню «Ленинграда»

Спорт-Экспресс 16:45
Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Происшествия

16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
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Игры

NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас.
Чемпионат 02 июля в 12:52
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru 06:48
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Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
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Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Авто

Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Автомобиль комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 03 июля в 08:18
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Политика

Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Футбол

«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»

Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
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Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
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Происшествия

Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
8
Экономика

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru 16:47
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Общество

"Не будьте дураками!": Рошаль призвал соблюдать масочный режим

РИА "Новости" Президент Национальной медицинской палаты, известный российский хирург и детский доктор Леонид Рошаль обратился к подписчикам в Twitter и призвал дальше соблюдать масочный режим.
РЕН ТВ 16:14
Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
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Политика

Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией

Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
80
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
5
Общество

В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать

Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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