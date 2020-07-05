Коронавирус
Газета.RuИндия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Футбол
«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона
Bookmaker-ratings.ru 15:28
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Футбол
«Зенит» покидал стадион в Краснодаре под песню «Ленинграда»
Спорт-Экспресс 16:45
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас.
Чемпионат 02 июля в 12:52
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru 06:48
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Автомобиль комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 03 июля в 08:18
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
Экономика
Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru 16:47
Общество
"Не будьте дураками!": Рошаль призвал соблюдать масочный режим
РИА "Новости" Президент Национальной медицинской палаты, известный российский хирург и детский доктор Леонид Рошаль обратился к подписчикам в Twitter и призвал дальше соблюдать масочный режим.
РЕН ТВ 16:14
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Политика
Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04