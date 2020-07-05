Коронавирус
Газета.RuИндия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.
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Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru 17:49
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения
Евросоюз сразу заявил, что в этом случае украинские компании могут остаться без европейских кредитов.
Евразия Daily 12:08
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Армия и оружие
Огненный ад в ЛНР: ВСУ уничтожают улицу за улицей
Rusvesna.su 20:30
Путешествия
В Улан-Удэ прилетел первый чартерный рейс с туристами
Первый туристический чартерный рейс прибыл сегодня, 5 июля, в Улан-Удэ.
Восток-Телеинформ 03:02
Общество
В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса
Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03 июля в 04:07
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 18:26
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Общество
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru 17:37
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Футбол
Манджукич расторг контракт с «Аль-Духаилем»
Бомбардир.ру 11:56
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Авто
Chery в России выпустит кроссовер с новым силовым агрегатом
Двигатель имеет два распредвала, системы двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар.
Tvoe-avto.com 04:20
Футбол
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:06
Авто
«Автодата» перешла на второй уровень
На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
ComNews.ru 19:30
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц
Методы противодействия системе распознавания лиц есть – начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков вплоть до самых современных решений.
ПРАЙМ 19:04
Общество
В десяти районах Якутии бушуют лесные пожары
REGNUM 03 июля в 00:42
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11