Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИндия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.
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Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

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Россия покинула тройку стран-лидеров по числу случаев коронавируса

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Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

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Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Газета.Ru13:19

Индия опередила Россию по числу случаев коронавируса

Говорит Москва13:34
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
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Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru 22:07
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Общество

50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства

В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
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Общество

В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
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Технологии

Эксперт объяснил, можно ли обмануть систему распознавания лиц

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, можно ли как-то ввести в заблуждение систему распознавания лиц.
Online47.ru 21:13
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Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

5 июля телеканал Al Arabia передавал, что «зеленая зона» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания, в том числе, посольство США, подверглась ракетному обстрелу.
РБК 20:09
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Энергетика

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Общество

Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы

Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
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Футбол

Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы

Online47.ru 19:12
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
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Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Общество

Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что на территории США наблюдается снижение смертности от COVID-19, несмотря на растущее число случаев заражения.
Аргументы и Факты 21:46
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Шоу-бизнес

Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха

Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.
Актуальные Новости вчера в 15:45
1
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 681 тыс. (6736 за сутки).
РБК 02:21
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Игры

Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей

В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Общество

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Наука

Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России

Коллектив ученых ЮУрГУ представил уникальный метод и конструкцию смесителя для подготовки порошковых композиционных материалов, на основе графита, кокса и полимерной составляющей.
РИА Новости 20:00
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online 03:13
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 09:13
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
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Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
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Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»

News.ru вчера в 08:50
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