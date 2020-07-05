Коронавирус
Московский КомсомолецИндия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 690 тыс человек. Таким образом Индия обогнала по числу больных COVID-19 Россию, в которой на сегодня числится 681251 заразившийся. При этом Индия пока уступает по числу заболевших США и Бразилии.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Футбол
«Заря» не сумела обыграть «Александрию» в УПЛ и упустила шанс обойти киевское «Динамо»
От «Десны» и «Динамо», располагающихся выше, команда Виктора Скрипника отстает на одно очко. «Александрия» занимает пятое место (44 очка).
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:44
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 04 июля в 00:00
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ вчера в 19:11
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Спорт
Долг не оплачен: Сергей Шубенков может не получить нейтральный статус
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что Россия должна изменить свою спортивную культуру Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, вероятно, не сможет выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Толк вчера в 07:34
Происшествия
В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
Автоспорт
Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru вчера в 08:52
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня 04 июля в 05:55
Общество
Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
РБК вчера в 20:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
RT на русском вчера в 22:15
Армия и оружие
Израиль запустил разведывательный спутник с площадки в центре страны
Израиль в понедельник запустил в космос с площадки в центральной части страны разведывательный спутник "Офек-16".
ТАСС вчера в 23:47
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Здоровье
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
Группа ученых попросила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:49
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru вчера в 15:59
Происшествия
В Благовещенске пенсионера придавило автомобилем
Амурская правда вчера в 23:34
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
Здоровье
Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку
Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
Невские Новости вчера в 21:27
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 227 носителей коронавируса
Екатеринбург, 3 июля 2020, 10:50 — REGNUM Новые 227 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 03 июля в 03:50
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23