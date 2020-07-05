с чего всё началось

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава. Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 5,4K

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии. 2

Общество Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA). 102

Общество Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Футбол Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко "Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Общество Игорь Алтушкин отказался от звания почетного гражданина Екатеринбурга Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин отказывается от борьбы за звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Общество Собравшиеся в Анталье на сходке воры вырыли яму Шакро Молодому На сходке воры заключили, что Гули, который сразу же пресек действия Армана, как и сам Дикий (он не знал, что перед ним вор), заслуживают куда меньшего порицания, нежели Шакро Молодой. 9

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,6K

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Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 3,5K

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Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 14