Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИндия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава. Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
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с чего всё началось
Третье теперь у Индии — по данным
университета имени Хопкинса, который собирает официальную статистику COVID-19 с государств, в Индии уже 697 413 подтвержденных случаев инфекции.
Екатеринбург Онлайн02:42

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Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Коммерсантъ04:21

Россия опустилась на четвертое место по количеству случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы05:10

Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19

РБК01:24

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом

Екатеринбург Онлайн02:42

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

РИА Новости02:12

COVID-19: Россия опустилась на четвертое место в мире

Вести.Ru04:10

Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:10
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Общество

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Политика

Смольный против создания единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленобласти

Как следует из ответа губернатора Петербурга Александра Беглова главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, город готов сотрудничать с Ленобластью в сфере обращения с отходами без создания единого оператора.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:00
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Политика

Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Известия 05:54
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Футбол

Милевский и еще десять игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19

Газета.Ru 03:52
Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Стандарда» Войводой

«Спартак» интересуется защитником бельгийского «Стандарда» Мергимом Войводой.
Metaratings 04:39
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Российская газета 02:06
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Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Футбол

Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Вести.Ru 05:21
Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
10
Общество

Игорь Алтушкин отказался от звания почетного гражданина Екатеринбурга

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин отказывается от борьбы за звание почетного гражданина Екатеринбурга.
РБК Екатеринбург 05:03
Общество

Собравшиеся в Анталье на сходке воры вырыли яму Шакро Молодому

На сходке воры заключили, что Гули, который сразу же пресек действия Армана, как и сам Дикий (он не знал, что перед ним вор), заслуживают куда меньшего порицания, нежели Шакро Молодой.
Вечерний курьер 05:54
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Происшествия

Просившего убежище в Австрии россиянина застрелил его земляк

Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
Евразия Daily вчера в 05:53
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Здоровье

Врач выразила тревогу за здоровье сильно похудевшего продюсера Фадеева

Evo-rus.com 03:35
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Общество

Только 10% кафе и ресторанов открылись в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылись 175 кафе и ресторанов.
КП - Екатеринбург 04:56
1
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,6K
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,5K
Экономика

Россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке

Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда».
Lenta.ru 05:35
2
Здоровье

В Пермском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 7 летальных исходов пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Рифей-Пермь 03:16
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Политика

СМИ рассказали, сколько Германия заплатила за размещение армии США

Германия заплатила почти миллиард евро за размещение армии США внутри страны в течение десяти лет, пишет Der Spiegel.
Газета.Ru 05:12
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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