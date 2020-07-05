с чего всё началось

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава. Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).

Здоровье В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа. 1,5K

Политика Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. 756

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 3,4K

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 342

Политика СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3,4K

Политика Око за Дуку: Собравшиеся в Анталье воры вырыли яму Шакро Как стало известно ИА «Прайм Крайм», последствия состоявшейся 1 июля в Анталье сходки членов сухумского клана Мераба Джангвеладзе могут больно ударить по репутации «лидера российского уголовного мира», 67-летнего вора «в законе» Захария Калашова, более известного в криминальных кругах как Шакро Молодой. 8

Общество За сутки в России выявлено 6610 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба, выявлено 6610 новых случаев COVID-19. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 135 человек.

Общество МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости. 2K

Авто Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября. 28

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 4,5K