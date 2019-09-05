Экономика
ТрудИндия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока
Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока. Соответствующее заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.
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Индия даст России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока
Эхо Москвывчера в 06:32
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Футбол
Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Новичок Краснодара Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за Локомотив, вошел в заявку быков на групповой этап Лиги Европы.
Советский спорт вчера в 10:25
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Футбол
Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 07:40
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»
Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
РИА Новости вчера в 09:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи
Семь человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан", сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Интерфакс 03 сентября в 23:17
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 вчера в 06:49
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 20:39
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Гаджеты
Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки
Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK вчера в 03:50
Происшествия
Рейс Воронеж – Петербург задерживается уже третий день подряд
Рейс Воронеж – Санкт-Петербург третий день подряд сталкивается с техническими проблемами. На этот раз рейс задерживается на час.
РЕН ТВ 00:34
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
REGNUM вчера в 07:10
Политика
Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17
Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.
Телеканал 360° вчера в 05:11
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Хоккей
Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню
В Новосибирске состоялся челлендж «Достать Бобровского — 2» с участием актера Станислава Ярушина и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
Чемпионат вчера в 16:18
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
«Регулятор обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 08:02
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Армия и оружие
Иракское народное ополчение решило создать подразделения ВВС
Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" решило создать подразделения ВВС, сообщает в четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Экономика
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:52
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия вчера в 21:00
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51