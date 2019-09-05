Экономика
ТрудИндия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока
Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока. Соответствующее заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Общество
Ураган «Дориан» может достигнуть побережья Канады 7-8 сентября
Отмечается, что стихия в случае ее прохождения вдоль побережья провинции Новая Шотландия принесет в регион штормовой ветер, скорость которого может достигать 36 м / с. При этом в метеобюро добавляют, что ураган еще может изменить направление движения и пройти достаточно далеко от береговой линии Канады.
ТАСС 03 сентября в 14:38
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro обновили до Android 10
Компания Google представила стабильную версию операционной системы Android 10 для собственных смартфонов Pixel.
Megaobzor.com 03 сентября в 15:35
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Экономика
«Выжечь поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил ввести двойное лицензирование медицинских проектов
Международный опыт показывает, что в большинстве стран с развитой системой здравоохранения – Германия, Израиль, Испания, Турция, Канада, Сингапур и другие – окончательному лицензированию медицинских организаций частной формы собственности предшествует процесс согласования, создания и размещения медицинской организации по заявляемым профилям с учетом реальных потребностей населения.
Vademecum вчера в 06:06
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Энергетика
Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Авто
Kia обновила удешевленный Kia Sportage
Новые автомобили вчера в 23:02
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33