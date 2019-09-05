Экономика

ТрудТрудИндия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока. Соответствующее заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Индия выделит кредитную линию на развитие Дальнего Востока

Известия04:38

Индия предоставит России кредит в $1 млрд

Коммерсантъ05:00

Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Ведомости04:44

Индия даст России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока

Эхо Москвы06:32

Индия предоставит кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

ТАСС04:20

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

RT на русском04:12

Моди: Индия хочет идти «рука об руку» с Россией в развитии Дальнего Востока

РИА Новости04:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Футбол

Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Экономика

Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России

Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Общество

Ураган «Дориан» может достигнуть побережья Канады 7-8 сентября

Отмечается, что стихия в случае ее прохождения вдоль побережья провинции Новая Шотландия принесет в регион штормовой ветер, скорость которого может достигать 36 м / с. При этом в метеобюро добавляют, что ураган еще может изменить направление движения и пройти достаточно далеко от береговой линии Канады.
ТАСС 03 сентября в 14:38
Наука

У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга

LentaChel.ru 11:50
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro обновили до Android 10

Компания Google представила стабильную версию операционной системы Android 10 для собственных смартфонов Pixel.
Megaobzor.com 03 сентября в 15:35
Армия и оружие

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Экономика

«Выжечь поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил ввести двойное лицензирование медицинских проектов

Международный опыт показывает, что в большинстве стран с развитой системой здравоохранения – Германия, Израиль, Испания, Турция, Канада, Сингапур и другие – окончательному лицензированию медицинских организаций частной формы собственности предшествует процесс согласования, создания и размещения медицинской организации по заявляемым профилям с учетом реальных потребностей населения.
Vademecum вчера в 06:06
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Энергетика

Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время

Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Авто

Kia обновила удешевленный Kia Sportage

Новые автомобили вчера в 23:02
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Кино

«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах

ТАСС 19:08
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Политика

Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Единоборства

Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту

Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Энергетика

«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»

"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Армия и оружие

Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов

РИА Новости 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное