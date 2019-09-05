Экономика

ТрудТрудИндия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока. Соответствующее заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.
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Индия даст России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока

Эхо Москвывчера в 06:32

Индия предоставит России кредит в $1 млрд

Коммерсантъвчера в 05:00

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 04:12

Индия выделит кредитную линию на развитие Дальнего Востока

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Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока

РИА Новостивчера в 04:35

Индия предоставит кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

ТАССвчера в 04:20

Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Ведомостивчера в 04:44
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Футбол

Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Чемпионат вчера в 11:45
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал US Open

Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Футбол

Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020

Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Умер президент Зимбабве Роберт Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальное заявление властей страны.
BFM.ru 01:19
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия вчера в 00:51
Авто

Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей

Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe вчера в 07:03
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
РБК вчера в 15:33
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Наука

Белки прислушиваются к пению птиц, чтобы обнаружить опасность

Ugpressa.ru вчера в 15:34
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября.
RT на русском 04 сентября в 01:14
Наука

В Китае нашли следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет

Окаменелость может помочь разгадать загадки эволюции первых живых существ Ученые из США и Китая нашли окаменевшие следы движения доисторической "мокрицы", которая жила примерно 550 миллионов лет назад.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Происшествия

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли

В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 04 сентября в 10:08
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»

Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
РИА Новости вчера в 09:40
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой

В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
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