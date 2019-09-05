Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока

Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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Индия даст России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока

Эхо Москвы06:32

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Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

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Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

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Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
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СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика

Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:22
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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Политика

Путин пошутил про предельный возраст президента

Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
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Volkswagen представил обновленный Teramont

На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
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Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
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В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом

"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
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Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
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«Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами

«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo. Об этом сообщил глава госкорпорации Николай Подгузов в интервью РБК.
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Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
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