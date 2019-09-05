Экономика
Аргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:22
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Игры
Sony объявила список игр, которые она привезёт на Tokyo Game Show 2019
Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
Игромания.ру 03:58
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Политика
Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:22
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Авто
Volkswagen представил обновленный Teramont
На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
Новые автомобили вчера в 20:35
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности
США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ФАН вчера в 19:35
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Экономика
«Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами
«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo. Об этом сообщил глава госкорпорации Николай Подгузов в интервью РБК.
РБК 06:23
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки
Недавно страница Ларисы Гузеевой в Instagram была подвергнута атаке злоумышленников.
Актуальные Новости 07:03
Здоровье
Более 100 жителей Подмосковья пострадали от укусов гадюк
Соловей.инфо 04:49
Футбол
Названы клубы с самыми большими премиальными в РПЛ
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Metaratings 02:18