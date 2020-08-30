Ракич победил Смита в главном бою UFC Fight Night 175

В главном бою прошедшего ивента встретились два рейтинговых полутяжеловеса - бывший претендент на титул Энтони Смит (33-16) и заявивший о себе в последний год нокаутер Александр Ракич (13-2).