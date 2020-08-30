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REGNUM
REGNUM

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Нью-Дели, 30 августа 2020, 05:29 — REGNUM Решение об отказе от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России, приняли власти Индии. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.В источнике
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URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
Военное обозрение

В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

Военное обозрение00:50
ИА Красная Весна

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

ИА Красная Весна21:01
РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

РИА Новости21:57
Lenta.ru

Индия отказалась от военных учений в России

Lenta.ru21:29
ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

ТАСС21:13
News.ru

Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

News.ru01:01

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня03:25
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Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по подозрению в получении взятки

Уточняется, что Астапова и Брижаня подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде дорогого автомобиля и неких услуг на сумму от трех до четырех миллионов рублей.
Общественная служба новостейвчера в 01:53
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что эта промышленность вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов.
ТАСС02:25