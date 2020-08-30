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REGNUM
REGNUM

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.В источнике
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РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

РИА Новости21:57
URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
Военное обозрение

В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

Военное обозрение00:50
News.ru

Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

News.ru01:01
Взгляд.ру

Эксперт назвал нелогичным объяснение Индией решения не участвовать в учениях «Кавказ-2020»

Взгляд.ру07:02
ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

ТАСС21:13
ИА Красная Весна

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

ИА Красная Весна21:01

В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.
DP.RU05:01
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Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Газета.Ru06:29
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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МИД Финляндии призвал Белоруссию провести новые выборы президента

По информации газеты Helsingin Sanomat, глава МИД Финляндии выразил уверенность, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики – только такое решение поможет выйти стране из сложившейся ситуации.
Общественная служба новостей21:42
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