Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.