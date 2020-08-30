Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
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Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.В источнике
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В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»
Военное обозрение00:50