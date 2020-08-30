Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Смотрите также
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
Audi повысила цены на свои автомобили в России
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
Футболист «Спортинга» Палинье отказался от перехода в «ЦСКА»
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России
Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.В источнике
Подробнее о событии
В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»
Военное обозрение00:50