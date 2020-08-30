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REGNUM
REGNUM

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
Военное обозрение

В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

Военное обозрение00:50
ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

ТАСС21:13
РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

РИА Новости21:57
Lenta.ru

Индия отказалась от военных учений в России

Lenta.ru21:29
News.ru

Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

News.ru01:01
ИА Красная Весна

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

ИА Красная Весна21:01

Сотрудников компании Илона Маска обвинили в домогательствах

Бывший стажер компании SpaceX, основателем которой является американский предприниматель Илон Маск, Джулия Кроулифаренга заявила, что во время прохождения стажировки в 2015, 2016 и 2017 годах менеджер, курировавший ее, уделял ей излишнее внимание, которое девушка расценила как домогательство.
Сотрудников компании Илона Маска обвинили в домогательствах
Народные новости04:56

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
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Футболист «Спортинга» Палинье отказался от перехода в «ЦСКА»

Жоау Палинье, выступающий за лиссабонский "Спортинг", отказался переходить в "ЦСКА" По данным информационного издания Record, футболист рассчитывает на переход в один из европейских топ-клубов, это и объясняет его отказ переходить в стан "армейцев".
Честный рейтинг букмекеров05:19
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IBU счёл правомерным переход российских биатлонистов в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил правомерность перехода в сборную Румынии российских биатлонистов Елены Чирковой, Анастасии Толмачевой и Анатолия Оськина, передает ТАСС.
Аргументы и Факты28 августа в 04:40

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

При погашении кредитов россиянам начнут возвращать деньги

С 1 сентября в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые дадут россиянам возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Deita.ru01:15
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