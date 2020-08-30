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REGNUM
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Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Нью-Дели, 30 августа 2020, 05:29 — REGNUM Решение об отказе от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России, приняли власти Индии. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.В источнике
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URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

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Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

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В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

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Lenta.ru

Индия отказалась от военных учений в России

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ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

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ИА Красная Весна

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

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Известия18:47
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