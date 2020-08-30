Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
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Нью-Дели, 30 августа 2020, 05:29 — REGNUM Решение об отказе от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России, приняли власти Индии. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.В источнике
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В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»
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