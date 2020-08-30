Индия отказалась от участия в военных учениях в России
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Индия отказалась от участия в военных учениях в России
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Обновлено в 15:24 Минобороны Индии в своем Twitter подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.В источнике
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В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»
Военное обозрение00:50