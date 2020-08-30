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BFM.ru
BFM.ru

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

Обновлено в 15:24 Минобороны Индии в своем Twitter подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.В источнике
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News.ru

Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

News.ru01:01
URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
Военное обозрение

В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

Военное обозрение00:50
Взгляд.ру

Эксперт назвал нелогичным объяснение Индией решения не участвовать в учениях «Кавказ-2020»

Взгляд.ру07:02
РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

РИА Новости21:57
ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

ТАСС21:13
ИА Красная Весна

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

ИА Красная Весна21:01

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
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Рожин объяснил, как новый глава ССО может испортить жизнь Зеленскому

Желание нового главы Сил специальных операций (ССО) Украины перейти на сторону ДНР в 2014 году демонстрирует низкое качество кадров в украинской армии, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик Борис Рожин.
ФАН08:26

Telegraph: британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа.
ТАСС08:40