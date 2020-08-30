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BFM.ru
BFM.ru

Индия отказалась от участия в военных учениях в России

Обновлено в 15:24 Минобороны Индии в своем Twitter подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.В источнике
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News.ru

Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

News.ru01:01
Взгляд.ру

Эксперт назвал нелогичным объяснение Индией решения не участвовать в учениях «Кавказ-2020»

Взгляд.ру07:02
URA.Ru

К чему приведет отказ Индии от учений в России. Москву пытаются втянуть в конфликт

URA.Ru00:38
Военное обозрение

В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»

Военное обозрение00:50
ИА Красная Весна

Эксперт: отказ Индии от участия в учениях «Кавказ-2020» является странным

ИА Красная Весна10:08
РИА Новости

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

РИА Новости21:57
ТАСС

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

ТАСС21:13

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября
РИА Новости08:55
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о переходе Михаила Коляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.
Sports.ru09:03