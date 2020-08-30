Индия отказалась от участия в военных учениях в России
Смотрите также
Вильфанд пообещал аномально тёплое начало сентября в центре РФ
Возбуждено дело на вандалов, разрисовавших стену Эрмитажа
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Дональд Трамп предложил продать свой автограф за 10 тысяч долларов
Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
Обновлено в 15:24 Минобороны Индии в своем Twitter подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.В источнике
Подробнее о событии
В России обсуждается отказ Индии от участия военнослужащих в учениях «Кавказ-2020»
Военное обозрение00:50