Политика

REGNUMREGNUMИндия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
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с чего всё началось
«Этот самолёт является идеальной заменой используемым при региональных полётах индийскими авиакомпаниями турбовинтовым самолётам», — приводит
 газета The Times of India слова представителя индийской авиакомпании.
RT на русском00:30

Подробнее о событии

В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114

РИА Новостивчера в 22:19

В Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114

RT на русском00:30

Индия собирается производить российские Ил-114

Вести.Ruвчера в 22:25

Индия готова производить российские лайнеры Ил-114

РЕН ТВвчера в 23:35

Индия планирует наладить локальное производство Ил-114

ТК Звездавчера в 23:57

Производство самолётов Ил-114 планируют наладить в Индии

News.ruвчера в 23:08

Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114

REGNUM01:01
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Единоборства

Фонд Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за щедрое пожертвование

REGNUM 05:38
Транспорт

Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Спорт

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Происшествия

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РИА Новости 06:06
Политика

Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра по мосту продолжается

РИА Новости 06:51
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
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Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений

Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика

Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета 01:05
Происшествия

В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

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Коммерсантъ 06:53
Футбол

Слуцкий уже обыграл ПСВ в социальных сетях. Его инстаграм — это бомба

Раньше в шутку говорили: не победим на поле — победим в раздевалке. В наше время альтернативные битвы проходят на уровне социальных сетей.
Матч ТВ 04:32
Энергетика

Вот такая логика. «Нафтогаз» поставил «Газпрому» ультиматум

Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями.
Вести.Ru 12 сентября в 14:15
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
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Собчак опубликовала фото со свадьбы

Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
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Происшествия

В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
РИА Новости 05:47
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество

Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Спорт

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Шоу-бизнес

34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка

Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
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Происшествия

Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

ТАСС вчера в 10:41
Происшествия

Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол

Беттер выиграл ₽3,6 млн на экспрессе из двух матчей КХЛ

Автор экспресса получил выплату в размере ₽3,66 млн. Остается лишь пожелать ему удачи в следующих пари на матчи КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 11 сентября в 09:54
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