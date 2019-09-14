с чего всё началось

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.

Транспорт Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Политика Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

Происшествия В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.

Футбол Слуцкий уже обыграл ПСВ в социальных сетях. Его инстаграм — это бомба Раньше в шутку говорили: не победим на поле — победим в раздевалке. В наше время альтернативные битвы проходят на уровне социальных сетей.

Энергетика Вот такая логика. «Нафтогаз» поставил «Газпрому» ультиматум Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала фото со свадьбы Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Происшествия В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Общество Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Шоу-бизнес 34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.