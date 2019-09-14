Политика
REGNUMИндия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
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«Этот самолёт является идеальной заменой используемым при региональных полётах индийскими авиакомпаниями турбовинтовым самолётам», — приводит газета The Times of India слова представителя индийской авиакомпании.RT на русском00:30
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Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 12 сентября в 20:37
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета 01:05
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Футбол
Слуцкий уже обыграл ПСВ в социальных сетях. Его инстаграм — это бомба
Раньше в шутку говорили: не победим на поле — победим в раздевалке. В наше время альтернативные битвы проходят на уровне социальных сетей.
Матч ТВ 04:32
Энергетика
Вот такая логика. «Нафтогаз» поставил «Газпрому» ультиматум
Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями.
Вести.Ru 12 сентября в 14:15
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru вчера в 10:02
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
РИА Новости 05:47
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Lenta.ru 07:00
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол
Беттер выиграл ₽3,6 млн на экспрессе из двух матчей КХЛ
Автор экспресса получил выплату в размере ₽3,66 млн. Остается лишь пожелать ему удачи в следующих пари на матчи КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 11 сентября в 09:54